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İncirliova’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

POLİS OPERASYONU SONUCUNDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın ikametine yönelik polis operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sırasında, toplamda 300 adet uyuşturucu hap ve 30 bin lira nakit para ele geçirildi. Söz konusu şahıs ile eşi gözaltına alındı.

İZLEME VE BASKIN FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalara bir yenisini ekledi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu pazarında yer alan O.Ç. isimli şüpheli, polis tarafından takibe alındı. Çok sayıda kişiye uyuşturucu hap sattığı gözlemlenen bu şahsın evine baskın yapmak için operasyon kararı alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE GÖZALTI SÜRECİ

Yapılan arama sonucunda, 300 adet uyuşturucu hap ve bu satışlardan elde edildiği değerlendirilen 30 bin lira para ele geçirildi. O.Ç. ve ona yardım ettiği düşünülen eşi H.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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