İncirliova’da Yangın Çocuk Kurtarıldı

YANGINDA BİR ÇOCUK KURTARILDI

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yer alan iki katlı apartmanın üst katında meydana gelen yangında, ev tamamen alevlere teslim oldu. Ancak evde bulunan bir çocuk, hızlı bir müdahale ile kurtarıldı. Yangın, İncirliova Cumhuriyet Mahallesi 410 Sokak’ta gerçekleşti.

VATANDAŞLARDAN HIZLI MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, yangın Gülay K.’ya ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın esnasında evde bulunan çocuk, kısa bir süre içinde kurtarıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşları çevreden uzaklaştırdı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde alevler, yan taraftaki apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında kimsenin yaralanmaması sevindirici olurken, evin büyük bir kısmı yanarak küle döndü. Yangının nedeninin belirlenebilmesi için detaylı bir inceleme başlatıldı.