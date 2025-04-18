İncirliova’daki Öğrenciler Jandarma Ziyareti Yaptı

ÖĞRENCİLER JANDARMA HELİKOPTER FİLO KOMUTANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Aydın’ın İncirliova ilçesindeki 230 ilkokul öğrencisi, Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı’nı ziyaret etti. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinesinde sürdürülen öğrencilere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, İncirliova ilçe sınırları içerisinde yer alan İzzet Ayaydın Ali Sarıyörük İlkokulu’nda eğitim alan 230 öğrenci, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından düzenlenen bir etkinlik çerçevesinde Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı’na gitti.

EĞİTİCİ FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Hoş Geldiniz” faaliyeti başlığı altında gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere jandarma teşkilatının görevleri tanıtıldı. Ayrıca, jandarma ekipmanları da etkinlik süresince yakından incelendi. Ziyaretin sonunda, öğrencilere Türk bayrağı hediye edildi.