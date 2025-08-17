İndere Konutları’nda Çalışmalar Tamamlandı

İNDE RE KONUTLARINDA SON AŞAMALARDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden biri olan Adıyaman’ın İndere Konutları’ndaki çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindi. Şantiye alanında çevre düzenlemeleri, peyzaj ve altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde hasar gören ya da yıkılan binlerce yapının bulunduğu Adıyaman’da, depremzedeler için yapılan kalıcı konutlar ve köy evlerinde sona yaklaşıldığı bildiriliyor. Yıl sonuna kalmadan bu konutların tamamının depremzedelere teslim edilmesi amaçlanıyor.

KENTİN YENİ YÜZÜ OLUYOR

Kentte binlerce işçinin uzun süredir emek verdiği İndere alanı, artık kentin yeni yüzü olma yolunda ilerliyor. Yaklaşık 65 bin kişinin yaşayacağı öngörülen İndere Toplu Konutları’nda, konutların yanı sıra iş yerleri, eğitim yuvaları, sağlık ve gençlik merkezleri ile ibadethanelerin inşaatı da devam ediyor. Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden biri olan İndere Toplu Konutları, yakında depremzedelere sıcak bir yuva olmayı bekliyor.

SON NOKTAYA GELDİK

Emlak Konut Uzmanı İnşaat Mühendisi Polat Yerlikaya, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden bir tanesi olan İndere bölgesindeyiz. 5 milyon metrekarelik devasa bir şantiyede çalışmalarımızın son noktasına geldik. İmalatlarımızı artık sonlandırıyoruz. Bu son düzlükte sadece altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve peyzaj işleri kaldı” diye belirtti.

ANAHTAR TESLİMLERİ DEVAM EDİYOR

Emlak Konut Kontrol Amiri İrfan Suçin ise, “İndere bölgesinde burada yaklaşık 16 bin 467 konut ve artı 355 dükkan ürettik. Burada bulunan tüm hak sahiplerini anahtar teslimlerini yapmak üzere İndere bölgesine davet ettik. Birçok vatandaşın anahtarlarını teslim ettikten sonra oturumlarını sağlamak için gerekli aksiyonları aldık. Vatandaşlar burada yaşamaya başladı. Geri dönüşleri bizi çok mutlu ediyor. Güvenli yapılarda, güvenle ve nezih bir şekilde yaşamaları bizi gerçekten mutlu ediyor” şeklinde konuştu.