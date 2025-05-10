İndere’ye Yeşil Koridor Projesi Başladı

PROJENİN DETAYLARI

Adıyaman’da hayata geçirilen ‘Yeşil koridor’ projesi, İndere toplu konut alanında başlatıldı. 16 bin 467 konutun inşa edildiği bu alanda, hem konut yapımı hem de sosyal alanların oluşturulması için çalışmalar devam ediyor. Depremzedelere güvenli konutlar kazandırmakla birlikte, vatandaşların sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri adına yeşil alanlar da oluşturuluyor.

YEŞİL KORİDORUN KAPSAMI

5 milyon metrekarelik inşaat alanına sahip İndere toplu konut alanında, 310 bin metrekare büyüklüğünde yeşil koridorun yapımına başlandı. Bu koridor, konutların önünde yer alan park ve yeşil alanların yanı sıra oluşturulacak yeni yeşil alanları içerecek. Yeşil koridor içinde spor alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, meyve bahçeleri ve tematik bahçeler yer alacak.

PROJENİN GÜNDEMİ

Emlak Konut Uzman Yardımcısı Polat Yerlikaya, projeyle ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya, “5 milyon metrekarelik çok büyük bir alanda inşaatımız sürüyor. 16 bin 467 konutumuzla devasa bir şantiyede görev yapıyoruz. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Bu projelerin yanı sıra buraya nefes aldırabilecek yeşil koridor projemize de başlamış bulunmaktayız.” diyerek projenin önemine vurgu yaptı.

Yerlikaya, yeşil koridor projesinin İndere bölgesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. 310 bin metrekarelik bu alanın, bölge sakinlerine sağlıklı bir yaşam alanı sunacağını ifade etti.