İndiana Pacers, Cleveland Cavaliers’ı Yendi

INDIANA PACERS KONFERANS FİNALİNE YÜKSELDİ

NBA Doğu Konferansı yarı finalinde, Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers karşısında deplasmanda 114-105’lik skorla galip geldi. Bu sonuçla Pacers, seriyi 4-1 yaparak konferans finaline adını yazdırdı. Maçta Indiana’nın yıldız oyuncuları arasında Tyrese Haliburton 31 sayı ve 8 asist, Pascal Siakam 21 sayı ve 8 ribaund, Aaron Nesmith ise 13 sayı ve 13 ribaund ile double double yaparak takımına katkı sağladı.

OKLAHOMA CITY THUNDER, SERİDE ÖNE GEÇTİ

NBA Batı Konferansı yarı finalinde ise Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets’ı evinde 112-105 yenerek seride 3-2 öne geçti. Oklahoma City’de Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı ile dikkati çekerken, Jalen Williams 18 sayı ve Isaiah Hartenstein 15 sayıyla takımlarına destek verdi. Denver’da ise Nikola Jokic’in 44 sayı ve 15 ribaund ile yaptığı double double, Jamal Murray’nin 28 sayısı ile birleşse de yeterli olmadı.

PACERS, FINALDE BOSTON YA DA NEW YORK İLE KARŞILAŞACAK

Indiana Pacers, konferans finalinde Boston Celtics ile New York Knicks eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek. Bu yarı finaldeki performansları ile Pacers, finale kalmak için iddialı bir duruş sergiliyor.