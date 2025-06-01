İndiana Pacers, New York Knicks’i Yendi

INDIANA PACERS FİNALDE

NBA’de Doğu Konferansı final serisinin 6. maçında Indiana Pacers, kendi sahasında New York Knicks’i 125-108’lik bir skorla yenerek, seriyi 4-2 tamamlayıp NBA finaline yükseldi.

HEYECAN DEVAM EDİYOR

Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse’da gerçekleştirdiği maçta, Pascal Siakam 31 sayı ve 5 ribaund ile dikkat çekti. Tyrese Haliburton ise 21 sayı ve 13 asistle double double yaparak güçlü bir performans sergiledi. New York Knicks’te OG Anunoby 24 sayı ve 5 ribaund ile öne çıkarken, Karl-Anthony Towns da 22 sayı ve 14 ribaund ile maçı tamamladı.

FINAL İÇİN HAZIRLIKLAR

Tarihinde ikinci kez NBA finaline yükselen Indiana Pacers, finale Oklahoma City Thunder ile karşılaşarak büyük bir mücadeleye hazırlanıyor.