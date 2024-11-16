İndirim Döneminde Akıllı Alışveriş Yapın

KARA CUMA DÜNYAYA YAYILIYOR

Kökeni ABD’ye dayanan Black Friday (Kara Cuma) indirimleri artık yalnızca Amerika ile sınırlı değil. Dünyanın farklı noktalarında da indirim dönemi olarak bu ay kabul ediliyor. Üstelik bu durum, tek bir günle kalmayıp tüm aya yayılıyor. Türkiye’de de özellikle e-ticaret platformlarının etkisiyle son yıllarda kasım ayı indirim dönemi olarak belirleniyor. Çevremdeki birçok kişi, sezon alışverişi yapmak için bu ayı sabırsızlıkla bekliyor.

ALISVERIS PLANI OLUŞTURMAK

İyi planlandığında, alışverişi indirim dönemine saklamak oldukça mantıklı. Artan fiyatlar ve sezonun geç başlaması alışveriş alışkanlıklarını da etkiliyor. Ancak indirim döneminde kendimizi kaybetmeden alışveriş yapmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak önem taşıyor. Akıllı bir alışveriş için öncelikle bir liste hazırlamak gerekiyor. Dolabınızda neler eksik, hangi parçalara ihtiyacınız var, bu sezonun trendleri arasından hangi ürünleri dolabınıza eklemek istiyorsunuz ya da hangi renkleri daha çok görmek istersiniz, tüm bunları tek tek yazmalısınız. Ayrıca bu listenin dışına çıkmamaya özen gösterin.

BÜTÇE SINIRI BELİRLEME

Maksimum bir bütçe belirlemek de faydalı olabilir. Böylece kendinize bir sınır koyarak gereksiz harcamalardan kaçınabilirsiniz. Akıllı alışverişin temel noktası planlama ve bütçe yönetimiyle başlar.