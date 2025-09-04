Haberler

Indore’de Beş Bebek Hayatını Kaybetti

Olayın Gelişimi

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletindeki Indore kentinde, önemli bir kamu hastanesi olan Maharaja Yashwantrao Chikitsalaya’da meydana gelen bir olay, ulusal gündemde geniş yankı buldu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören iki bebek, fare ısırıkları sebebiyle yaşamını yitirdi.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olay, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle ortaya çıktı. Kayıtlarda, bir farenin tıbbi ekipmanların üzerinden atlayarak bebek yataklarının arasında dolaştığı açıkça görüldü. Olayın yaşanmasının ardından bebekler başka birimlere nakledildi.

Bebeklerin Ölüm Süreci

İlk bebek, 31 Ağustos gecesinde hayatını kaybetti. İkinci bebek ise, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Her iki bebeğin de çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında bulunduğu öğrenildi.

Yetkililerin Açıklamaları

India Today’in haberine göre, bebeklerden birinin parmaklarında, diğerinin baş ve omuz bölgesinde fare ısırıkları tespit edildi. Ancak hastane başhekimi Dr. Ashok Yadav, bebeklerin ölüm nedeninin doğum esnasında yaşanan komplikasyonlar olduğunu öne sürdü. Ayrıca, tedavi sürecinde ebeveynlerin gözetiminde eksiklik olduğunu iddia etti.

İhmaller ve Görevden Almalar

Hastane yönetimi, olaydan 4-5 gün önce hastane içinde fare görüldüğünü doğruladı. Ancak bu durumun resmi mercilere bildirilmediği ifade edildi. Hijyen eksikliği ve ihmaller kamuoyunda tartışmalara neden olurken, olayın ardından iki hemşirenin görevden uzaklaştırıldığı, bir başhemşirenin ise görevden alındığı bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Yaşanan bu trajik olayın ardından sağlık otoriteleri tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın sorumlularının tespit edilmesi ve ihmallerin ortaya çıkması için çalışmalara devam ediyor.

