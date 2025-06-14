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İnebolu’da Akrep Sokan Kadın Tedavi Edildi

İNEBOLU’DA YAŞLI KADIN AKREPTEN SOKULDU

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir yaşlı kadın, akrebin sokması sonucunda hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, Erkerarpa köyünde yaşayan 75 yaşındaki Melahat K., bahçesinde serdiği örtüyü kaldırmak istediği esnada akrebin saldırısına uğradı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Akrebin bileğinden soktuğu Melahat K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine götürüldü ve tedavi altına alındı. Yapılan kontroller sonucunda yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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