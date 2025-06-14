İnebolu’da Düşme Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

İNEBOLU’DA TRAFİK KAZASINA BENZER BİR KAYIP

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde üzüm yaprağı topladığı sırada dengesini kaybedip düşen kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiriyor. Olayın detaylarına göre, İnebolu’daki Cünürye Mahallesi’nde bulunan Hatice Çakılcıoğlu, üzüm yaprağı toplarken dengesini kaybetmesi sonucu ağır yaralanıyor. Olay yerine hemen çağrılan sağlık ekipleri, Hatice Çakılcıoğlu’nu İnebolu Devlet Hastanesine götürüyor. Fakat burada yapılan müdahalelere rağmen, Hatice Çakılcıoğlu kurtarılamıyor.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİYDİ

Hayatını kaybeden Hatice Çakılcıoğlu’nun eşi İsa Çakılcıoğlu’nun, daha önce 2019 yılında bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiği öğreniliyor. Ayrıca, yaşanan bu üzücü olay ardından İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulunuyor.