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İnebolu’da Sakal-ı Şerif Ziyareti Yoğunluğu

Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, Kadir Gecesi dolayısıyla Yahya Paşa Camii’nde yer alan Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’i görebilmek için camiye büyük bir ilgi gösterdi.

Vatandaşların Duygusal Anları

Kadir Gecesi kapsamında, Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’i İnebolu’daki camideki ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Camiyi dolduran vatandaşlar, bu manevi anın etkisiyle gözyaşlarına hakim olamadı. Bu özel ziyaretten sonra Sakal-ı Şerif, 40 katlı bohçaya sarılıp kaldırıldı.

Dua İle Ziyaret Tamamlandı

Ziyaretin ardından, İlçe Müftüsü İsmet Ataç tarafından dua edilerek etkinlik sona erdi. Bu anlamlı an, katılanlar arasında manevi bir bağ oluşturdu.

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