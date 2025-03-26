İnebolu’da Sakal-ı Şerif Ziyareti Yoğunluğu

Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, Kadir Gecesi dolayısıyla Yahya Paşa Camii’nde yer alan Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’i görebilmek için camiye büyük bir ilgi gösterdi.

Vatandaşların Duygusal Anları

Kadir Gecesi kapsamında, Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’i İnebolu’daki camideki ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Camiyi dolduran vatandaşlar, bu manevi anın etkisiyle gözyaşlarına hakim olamadı. Bu özel ziyaretten sonra Sakal-ı Şerif, 40 katlı bohçaya sarılıp kaldırıldı.

Dua İle Ziyaret Tamamlandı

Ziyaretin ardından, İlçe Müftüsü İsmet Ataç tarafından dua edilerek etkinlik sona erdi. Bu anlamlı an, katılanlar arasında manevi bir bağ oluşturdu.