İnebolu’da Sakal-ı Şerif Ziyareti Yoğunluğu

Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, Kadir Gecesi dolayısıyla Yahya Paşa Camii’nde yer alan Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’i görebilmek için camiye büyük bir ilgi gösterdi.
Vatandaşların Duygusal Anları
Kadir Gecesi kapsamında, Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’i İnebolu’daki camideki ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Camiyi dolduran vatandaşlar, bu manevi anın etkisiyle gözyaşlarına hakim olamadı. Bu özel ziyaretten sonra Sakal-ı Şerif, 40 katlı bohçaya sarılıp kaldırıldı.
Dua İle Ziyaret Tamamlandı
Ziyaretin ardından, İlçe Müftüsü İsmet Ataç tarafından dua edilerek etkinlik sona erdi. Bu anlamlı an, katılanlar arasında manevi bir bağ oluşturdu.