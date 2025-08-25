İnebolu’da Uçak Gösterisi Yapıldı

İNEBOLU’DA MUHARİP UÇAK GÖSTERİSİ

İnebolu ilçesinde, Atatürk’ün kente gelişinin yanı sıra Şapka İnkılabı’nın 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla muharip uçak gösterisi yapıldı. Merzifon 5. Ana Jet Üssü’nden havalanan 3 savaş uçağı, İnebolu semalarında etkileyici bir gösterim sundu. İlk olarak birlikte, ardından ise ayrı ayrı manevralarla uçan F-16’ların gösterisi ziyaretçiler tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

ETKİNLİKLERE KATILIM YÜKSEK

Törene, Kaymakam Necdet Uçar, Belediye Başkanı Engin Uzuner, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aynı zamanda ilçede bu gün başlayan ve 31 Ağustos’ta sona erecek olan İnebolu 12. Uluslararası Heyemola Deniz Şenlikleri ve Sanat Festivali çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edeceği bildirildi.