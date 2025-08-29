İnebolu Festivalinde Bıçaklama Olayı Yaşandı

Haberler

İNEBOLU’DA FESTİVALDE KANLI OLAY

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde gerçekleştirilen festival etkinliklerinde, tezgah açmak isteyen iki satıcı arasında çıkan anlaşmazlık sonucunda bir kişi ağır yaralandı. Olay, 12. Uluslararası Heyamola Deniz Şenlikleri Kültür ve Sanat Festivali kapsamında meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGA ÇIKARDI

Edinilen bilgilere göre, İnebolu’da Boyranaltı mevkiindeki panayır alanında yiyecek satışı gerçekleştiren 21 yaşındaki Özkan Ç. ile C.G. arasında bir tartışma ortaya çıktı. Bu tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, C.G.’nin elinde bulunan bıçak, Özkan Ç.’nın göğsüne saplandı. Olay sonucunda ağır yaralanan Özkan Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesiyle İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Özkan Ç., daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Özkan Ç.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayın şüphelisi C.G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

