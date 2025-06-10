İnebolu Yürüyüşü Devam Ediyor, Katılımcılar Kamp Yapacak

ATATÜRK VE İSTİKLAL YOLU YÜRÜYÜŞÜ DEVAM EDİYOR

Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu Limanı’na ulaşan silah ve cephanenin Anadolu’ya taşındığı 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen “Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü” ikinci gününde süregeldi. Dün İnebolu Türk Ocakları önünden başlayan yürüyüş, Çuha Doruğu mevkisinde ilk gününü tamamladı. Burada kamp kuran yürüyüşçüler çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde tekrar yola koyulan katılımcılar, Küre ilçesindeki Ecevit Hanı’na ulaştı. Yürüyüşün 45 kilometrelik bölümünü geri bırakan grup, bu gece burada kamp yapacak. Sabah yeniden yola çıkacak olan katılımcılar, yarın akşam da Seydiler ilçesindeki Halkacılar Yaylası’ndaki kamp alanında konaklayacak.

İSTİKLAL YOLU’NUN ÖNEMİ VURGULANDI

Küre Belediye Başkanı Salih Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstiklal Yolu’nun manasının bilinmesi gerektiğini vurguladı. Turan, “Burada İstiklal Yolu’nu yürümeden ziyade bu yolun manasının bilinmesini istiyoruz. Bu yol İnebolu’dan başlayıp Ankara’ya kadar ulaşan İstiklal Yolu. Dedelerimiz, ninelerimiz bu yolda cephane taşımışlar. Bu çok önemli bir yol” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞİ UNUTMAMAK GEREKEN BİR KONUDUR

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu da yürüyüşün, 2001 yılından beri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini anlattı ve şu şekilde devam etti: “Çok güzel bir havada yürüyüşümüz çok güzel şekilde sürüyor. 100 yıl önce ninelerimiz dedelerimiz kağnılarla buradan cephaneyi Anadolu’ya ulaştırdılar. Bizler de bu yolun ruhuna uygun şekilde o manevi ruhu yaşatmaya çalışıyoruz. Geçmişini bilmeyen milletler geleceğini şekillendiremezler. Türkiye’nin farklı illerinden gelen katılımcılar burada yürüyoruz. Çok güzel bir organizasyon oluyor.”

Yürüyüş, 12 Haziran Perşembe günü Kastamonu’da sona erecek.