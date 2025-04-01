İneğin Tepmesiyle Yaralanan Kişi Hastanede

OLAYIN GERÇEĞİ

Konya’nın Hüyük ilçesinde, ahırda bir şahıs ineği tarafından teptiği için yaralandı. Olay, Kıreli Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.C. isimli kişi ahırdaki büyükbaş hayvanlara yem vermek ve bakımını yapmak amacıyla ahıra girdi. Ancak burada, ineği tarafından tepi atılması sonucu yere düştü.

YARALANMA VE HASTANE SÜRECİ

Vücudunda yaralanmalara neden olan darbe sonrası M.C., yakınları tarafından Hüyük Devlet Hastanesine götürüldü. İlk müdahalesi burada gerçekleştirilen M.C., daha sonra daha ileri tedavi için Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.