Haberler

İneğin Tepmesiyle Yaralanan Kişi Hastanede

OLAYIN GERÇEĞİ

Konya’nın Hüyük ilçesinde, ahırda bir şahıs ineği tarafından teptiği için yaralandı. Olay, Kıreli Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.C. isimli kişi ahırdaki büyükbaş hayvanlara yem vermek ve bakımını yapmak amacıyla ahıra girdi. Ancak burada, ineği tarafından tepi atılması sonucu yere düştü.

YARALANMA VE HASTANE SÜRECİ

Vücudunda yaralanmalara neden olan darbe sonrası M.C., yakınları tarafından Hüyük Devlet Hastanesine götürüldü. İlk müdahalesi burada gerçekleştirilen M.C., daha sonra daha ileri tedavi için Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kripto Piyasa Değeri Toparlanmayla Artıyor

Kripto para piyasası, genel bir yükseliş olmasa da Bitcoin ve toplam piyasa değerinde yeşil bir grafik sergiliyor. Altcoinler özellikle dikkat çekerken, Curve DAO Token önemli bir değer artışı yaşadı.
Haberler

Ortadoğu’da Ramazan Bayramı Coşkusu

Kahire, Ramazan Bayramı'nı bayram namazı, aile buluşmaları ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlamaya başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.