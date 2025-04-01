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İneğin Tepmesiyle Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

INEK SALDIRISI VE YARALANMA OLAYI

Konya’nın Hüyük ilçesinde meydana gelen olayda, eşekarısı bir şahıs, ahırda ineğin teptiği sonucunda yaralandı. Olay, Kıreli Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, büyükbaş hayvanların yemini vermek ve bakımını yapmak amacıyla ahıra giren M.C., bir anda ineği tarafından tepeleyerek yere düştü.

MÜDAHALE VE HASTANE SEVKİ

Vücudunun farklı bölgelerine darbeler alan M.C., yakınlarının yardımıyla Hüyük Devlet Hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, daha kapsamlı bir tedavi için Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı vatandaşın durumu hakkında ek bilgi verilmedi.

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