İneglöl’de Muhtarın Aracı Alev Aldı

OLAY ANINDA MUHTAR ARAÇTA BULUNUYORDU

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki İsaören Mahallesi muhtarı, seyir halindeyken bir anda aracının alev aldığını gördü. Bu şanssız olay sonucunda muhtar hayati tehlike atlatırken, aracı ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay, İsaören ile Çayyaka Mahallesi arasında gerçekleşti.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

İsaören Mahallesi’nden Çayyaka Mahallesi’ne doğru ilerleyen İsaören Mahalle Muhtarı İsmail Çıbukçu, 16 AIV 459 plakalı aracıyla birden alevler içinde kaldı. Muhtar, durumu fark ettikten sonra aracı yol kenarına park etti ve itfaiyeye hemen haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, yol kenarında yer alan anıza da sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Yangının ardından araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.