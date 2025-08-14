İnegöl Avm, Stevie Awards’ta 4 ödül kazandı

İNEGÖL AVM’DEN ULUSLARARASI BAŞARI

Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, “Gelenekten Geleceğe” projesiyle, Stevie Awards adı verilen uluslararası ödül programında dört ayrı dalda ödül kazanmayı başardı. Bu proje, toplumsal etki, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk anlayışı ile küresel ölçekteki başarılarıyla dikkat çekti. Fiba Commercial Properties (Fiba CP), Türkiye’deki yatırımlarından biri olan İnegöl AVM ile uluslararası bir başarı elde etti.

GELENEKTEN GELECEĞE PROJESİ

İnegöl AVM çatısı altında gerçekleştirilen “Gelenekten Geleceğe” projesi, 22. Uluslararası İş Ödülleri (International Business Awards – Stevie Awards) kapsamında dört ayrı kategoride ödül almayı başardı. Proje, Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı ve Toplum Katılımı Alanında Yılın İletişim/PR Kampanyası kategorilerinde Altın Stevie Ödülü ile ödüllendirildi. Ayrıca, Toplumsal İlişkiler ve Kurumsal Sorumluluk alanlarında da Gümüş Stevie Ödülü kazandı.

KÜLTÜREL MİRAS VE TOPLUMSAL KATILIM

Yapılan açıklamalara göre, proje İnegöl’ün zengin kültürel mirasını sahiplenerek, geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını, yerel halkın projeye aktif katılımını ve sosyal bağların güçlendirilmesini hedefliyor. Fiba Commercial Properties CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, konuyla ilgili açıklamasında “Bu ödüller, sadece tek bir projenin başarısı olarak değerlendirilmemeli; aynı zamanda yerel kültüre duyduğumuz derin saygının, topluma karşı hissettiğimiz sorumluluğumuzun ve uzun vadeli sürdürülebilirlik vizyonumuzun somut bir yansımasıdır” diye belirtti.

SOSYAL YAŞAMIN BİR PARÇASI OLMAK

Kahraman, ayrıca “İnegöl AVM olarak bölgeyle güçlü bir bağ kurmayı, sadece bir alışveriş merkezi olmanın ötesine geçerek sosyal yaşamın bir parçası olmayı önemsiyoruz” dedi. “Gelenekten Geleceğe” projesinin, geçmişin değerlerini günümüze taşımak ve kültürel mirası gelecek kuşaklara ilham verici bir şekilde aktarmak için yerel halkın katılımını sağladığını vurguladı. Projenin, el sanatlarından topluluk atölyelerine ve eğitimden etkileşimli etkinliklere kadar birçok bileşeni içerdiğini ifade ederek, bu kapsamlı yaklaşımın dünya çapında toplumsal etkileri ödüllendiren Stevie Awards’ta 2 altın ve 2 gümüş ödülle onurlandırılmasının büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu sözlerine ekledi. Kahraman, bu başarıyı Fiba CP’nin kurumsal vizyonu, projeye katkıda bulunan tüm paydaşlar, İnegöl halkının desteği ve İnegöl AVM ekibinin özverili çalışmalarıyla elde ettiklerini belirtti.