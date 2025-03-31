İnegöl Cerrah Mahallesi’nin Bayramlaşma Geleneği

BAYRAMLAŞMA GELENEĞİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramlarda topluca bayramlaşmayı gelenek haline getiriyor. Her yaştan mahalleli, bayramlaşma etkinliğine katılıyor. Bu Ramazan Bayramı’nda, bayram namazı sonrasında bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek bayramlaşmayı gerçekleştirdi. 1 kilometreyi bulan bayramlaşma kuyruğu, büyük bir katılım ile uzun bir süre boyunca devam etti.

TRADİSYONUN DEVAM EDİŞİ

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin yüzyıllardır sürdüğünü belirterek, “Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras. Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar” diyerek, bu özel anların önemini vurguladı.