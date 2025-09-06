Haberler

İnegöl’de 13 yaşında evlilik ihbarı

BURSA’DA SKANDAL İHBARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir annenin katıldığı televizyon programında 13 yaşındaki kızının para karşılığı evlendirildiği yönündeki ihbarı üzerine damat ve ailesi polis tarafından gözaltına alındı. İddiaya göre, ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programına katılan anne Özlem I, canlı yayında bu durumu duyurmasıyla İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili araştırma başlattı.

Elden edilen bilgilere göre, 13 yaşındaki kızla evlenmiş olan Kamil K. ile damadın babası Emrah K. ve annesi Elvan K. gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda üç şahıs da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Arda Turan Ve Aslıhan Doğan Mutlu

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Nişantaşı'nda şık görünümüyle dikkat çekti. Parmaklarındaki gösterişli yüzük, sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Haberler

Afyonkarahisar’da Ameliyatla Sağlıklarına Kavuştu

Afyonkarahisar'da iki genç, doğuştan gelen göğüs içe çöküklüğü sorunu nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası nefes darlığı ve kalp sıkışması sorunları sona erdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.