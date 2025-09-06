İnegöl’de 13 yaşında evlilik ihbarı

BURSA’DA SKANDAL İHBARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir annenin katıldığı televizyon programında 13 yaşındaki kızının para karşılığı evlendirildiği yönündeki ihbarı üzerine damat ve ailesi polis tarafından gözaltına alındı. İddiaya göre, ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programına katılan anne Özlem I, canlı yayında bu durumu duyurmasıyla İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili araştırma başlattı.

Elden edilen bilgilere göre, 13 yaşındaki kızla evlenmiş olan Kamil K. ile damadın babası Emrah K. ve annesi Elvan K. gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda üç şahıs da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.