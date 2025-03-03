İnegöl’de 13 Yıl Cezalı Kaçak Yakalandı

İNEGÖL’DE HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi, polis tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda yakalandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “hırsızlık” suçlarından 13 yıl hapis cezası bulunan F.C.’nin yerini belirledi.

POLİS BASKINIYLA YAKALANDI

Akhisar Mahallesi’ndeki adrese yapılan baskında, firari hükümlü, polis ekiplerini gördüğü sırada pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ardından, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR OPERASYON

Bu olay, kamu güvenliği için kritik bir durumu gösteriyor ve emniyetin, hükümlülerin yakalanmasına yönelik kararlılığını pekiştiriyor. Emniyet güçleri, benzer durumların önlenmesi için çalışmalarını hızlandırıyor.