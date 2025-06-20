İnegöl’de 24 Kişi Gıda Zehirlenmesi

İNEGÖL’DE GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edilmeye alındı. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada öğle yemeği sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşandı. Bu durum üzerine işçiler, kendi imkanlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

ÇALIŞANLARIN TEDAVİSİ VE DURUMLARI

Fabrikada çalışan 20 işçi, tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Ancak tedavi edilen işçilerden D.G. (25) için durum daha ciddi. D.G.’nin sağlık durumu ağır ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Ayrıca, Akhisar Mahallesi’ndeki bir fabrikada çalışan 3 işçinin de benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğu kaydedildi.