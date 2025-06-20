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İnegöl’de 30 İşçi Zehirlendi

İNEGÖL’DE FABRİKADA ZEHİRLENME VAKASI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir koltuk fabrikasında çalışan yaklaşık 30 işçi, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikada saat 18.00 sıralarında gerçekleşti.

İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Öğle yemeğinden sonra işçilerin mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri ortaya çıktı. Bu durum üzerine, işçiler özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan tedaviler sonrasında, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, fabrikanın yemek hizmetleri ve olayla ilgili incelemelere başladı ve soruşturma süreci başladı.

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