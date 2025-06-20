Haberler

İnegöl’de 30 İşçi Zehirlendi Hastaneye Alındı

İŞÇİLER ÖĞLE YEMEĞİNDEN SONRA HASTANELİK OLDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, öğle saatlerinde tükettikleri yemekten dolayı zehirlenen 30 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı. İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan koltuk fabrikasında çalışan işçiler, öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti yaşamaya başladı.

ZEHİRLENME TEŞHİSİ VE İNCELEME BAŞLATILDI

Özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne taşınan 30 işçiye, zehirlenme teşhisi konularak tedavi süreci başlatıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi ve jandarma, olayla ilgili detaylı bir inceleme yürütmeye başladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bfc, Acl’ye 6-0 Galip Geldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica, Auckland City'yi 6-0 yenerek gruptaki üstünlüğünü sürdürdü. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, maçta ilk 11'de görev aldı.
Haberler

Trabzonspor’da Batagov İçin Teklif Var

Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun ardından Trabzonspor'un Ukraynalı savunma oyuncusu Arseniy Batagov'u transfer etmek için girişimlere başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.