İnegöl’de 30 İşçi Zehirlendi Hastaneye Alındı

İŞÇİLER ÖĞLE YEMEĞİNDEN SONRA HASTANELİK OLDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, öğle saatlerinde tükettikleri yemekten dolayı zehirlenen 30 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı. İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan koltuk fabrikasında çalışan işçiler, öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti yaşamaya başladı.

ZEHİRLENME TEŞHİSİ VE İNCELEME BAŞLATILDI

Özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne taşınan 30 işçiye, zehirlenme teşhisi konularak tedavi süreci başlatıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi ve jandarma, olayla ilgili detaylı bir inceleme yürütmeye başladı.