Haberler

İnegöl’de 330 Gram Bonzai Ele Geçirildi

İNEGÖL’DE UYUŞTURUCU BASKINI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir eve yapılan operasyonda 330 gram bonzai ele geçirdi. Bu baskın sonucunda 1 şüpheli tutuklandı.

BASKIN DÜZENLENDİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnegöl Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen bir kişiyi takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, savcılık talimatıyla şüphelinin ikametgahına baskın yapıldı. Yapılan aramada, mutfak dolabında gizlenmiş halde 330 gram bonzai uyuşturucu maddesi bulundu.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Şüpheli Muhammed A. (18), polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Muhammed A., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Keban Festivali Renkli Etkinliklerle Sürdü

Keban ilçesinde gerçekleştirilen 5. Su ve Balık Festivali'nin ikinci gününde balık tutma, kano yarışları ve flyboard gösterileriyle heyecan dolu anlar yaşandı. Sanatçılar da konser verdi.
Haberler

Afyonkarahisar’da Silahlı Kavga Meydana Geldi

Başmakçı'da bir silahlı kavga sonucunda Y.E. yaşamını yitirdi. R.T. adlı şüpheli, olayın ardından kaçtı ve jandarma yakalama çalışmalarına başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.