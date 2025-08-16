İnegöl’de 330 Gram Bonzai Ele Geçirildi

İNEGÖL’DE UYUŞTURUCU BASKINI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir eve yapılan operasyonda 330 gram bonzai ele geçirdi. Bu baskın sonucunda 1 şüpheli tutuklandı.

BASKIN DÜZENLENDİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnegöl Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen bir kişiyi takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, savcılık talimatıyla şüphelinin ikametgahına baskın yapıldı. Yapılan aramada, mutfak dolabında gizlenmiş halde 330 gram bonzai uyuşturucu maddesi bulundu.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Şüpheli Muhammed A. (18), polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Muhammed A., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.