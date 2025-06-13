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İnegöl’de 5 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, parmağını musluk aynasına sıkıştıran 5 yaşındaki A.C., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, saat 16.00 civarında İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan bir evde yaşandı.

ÇOCUĞUN YARDIM ALMA SÜRECİ

Evde oyun oynayan A.C., yerde bulduğu musluk aynasının ortasındaki deliğe işaret parmağını soktu. Küçük çocuk, parmağı sıkışınca ailesi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen demir parça çıkarılamayınca durum itfaiyeye bildirildi.

İTFAYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İtfaiye ekipleri, kısa sürede hastaneye gelerek çocuğun yardımına koştu. Spiral kullanarak demir parçayı kesen ekipler, A.C.’nin parmağından çıkarmayı başardı. Tedavisi tamamlanan A.C., taburcu edildi.

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