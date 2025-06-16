İnegöl’de Ağaç Keserken Yaralandı

ORMANDA AĞAÇ KESEN İŞÇİ ELİNİ YARALADI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ormanda ağaç kesimi yaparken motorlu testere ile elini yaralayan orman işçisi Yusuf B. (43) hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 15.00 sularında Tüfekçikonak Mahallesi’ndeki ormanda gerçekleşti.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yusuf B., ağaç kesimi yaptığı sırada motorlu testere ile sağ elini yaraladı. Olayın ardından çevredeki kişiler durumun ciddiyetini fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı işçiyi ambulansa alarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşıdı.

İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANE DEĞİŞİKLİĞİ

Yusuf B., burada yapılan ilk tedavisinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili gelişmeler üzerine soruşturma başlatıldı.