İnegöl’de Ahşap Keleş Panik Yarattı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir araçtan çıkan ahşap keleş silahı halk arasında panik yarattı. Olay, saat 23.30 civarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti.

EMNİYET EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Silahlı kavga ihbarı alarak olay yerine hızlıca intikal eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemelerde herhangi bir kavganın söz konusu olmadığını tespit etti. İhbara konu olan aracı aramak üzere çalışmalara başlayan ekipler, araç içinde ahşap keleş şeklinde bir silah buldu.

AHŞAP SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

Söz konusu silahı detaylı bir şekilde inceleyen ekipler, bu silahın ahşap malzemeden yapılmış bir oyuncak olduğunu belirledi. Olayla ilgili olarak sürücü A.B., mobilyacılık yaptığını ve böyle bir ahşap silah ürettiğini ifade etti. Sürücü, silahı bagaja yerleştirmek için eline aldığını söyledi. Ardından ahşap oyuncak silaha el konulurken, A.B. aracıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.

– BURSA