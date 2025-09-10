İnegöl’de Ahşap Keleş Panik Yarattı

ARAÇTAN ÇIKAN KELEŞ PANİK YARATTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olay, bir aracın içinde bulunan ahşaptan yapılmış keleş silahıyla ilgili panik yaşanmasına neden oldu. Olay, saat 23.30 sularında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti. İnegöl Emniyet Müdürlüğü, silahlı kavga ihbarı aldıktan sonra hızlı bir şekilde harekete geçti.

OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEMELER

Ekipler olay yerine vardıklarında herhangi bir kavgaya rastlamadı. İhbara konu olan aracı inceleyen polis, araç içerisinde keleş olarak adlandırılan silahı buldu. Araçtaki silahı detaylı bir şekilde inceleyen ekipler, bu silahın ahşaptan yapılmış bir oyuncak olduğunu belirledi.

SÜRÜCÜNÜN AÇIKLAMALARI VE SONUÇ

Sürücü A.B., mobilyacı olarak çalıştığını ifade ederek böyle bir ahşap silah yaptığını söyledi. Keleşi, bagaja yerleştirmek için eline aldığını belirtti. Olay sonrası ahşap oyuncak silaha el kondu ve sürücü aracıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.