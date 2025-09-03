İnegöl’de Alkollü Şahıs Darp Edildi

İNEGÖL’DE ALKOLLÜ ŞAHIS SALDIRIYA UĞRUYOR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, dün gece yaşanan bir olayda, iddiaya göre alkollü bir kişi genç kızlara rahatsızlık verdi. Olay, Kemalpaşa mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 00.30 sıralarında gerçekleşti. Alkol almış olan 51 yaşındaki Ş.K., kaldırımdan geçen kızlara rahatsızlık yapınca, durumu gören üç kişi müdahale etti. Alkollü şahsı darp eden bu kişiler, Ş.K.’yı kolundan bıçakla yaraladı.

YARALANAN ŞAHIS YERDE YATIYOR

Yaralı Ş.K., ilk etapta yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Ancak 300 metre ilerideki Halit Tufan sokakta bir anda yere yığıldı. Yerde kanlar içinde yatan adamı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil hizmetlerine bildirdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralı, ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü ve tedavi altına alındı.

POLİS ÜÇ ŞÜPHELİYİ YAKALIYOR

Olay sonrasında, polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde üç şüpheliyi yakladı. Gözaltına alınanlar arasında 44 yaşındaki Hakan B., 24 yaşındaki Ömer S. ve 18 yaşındaki Ramazan B. yer alıyor. Şüpheliler, darp olayını kabul ederken, bıçaklama eylemini reddettiler. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.