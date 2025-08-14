Haberler

İnegöl’de Alkollü Şoför Yakalandı

POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN ŞOFÖR YAKALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayan özel halk otobüsü şoförü Erdinç K. (37), kırmızı ışık ihlali yaparak durakta yakalandı. Şoför, yapılan alkol testinde 1,49 promil alkollü çıkarken, toplam 11 bin 435 lira cezai işlem uygulandı ve ehliyeti 6 ay süreyle el kondu.

OTOBÜSE GİDEN POLİS EKİPLERİ ŞOFÖRÜ DURDURDU

İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde şüphelenen polis ekipleri, 16 M 06101 plakalı özel halk otobüsünü durdurmak istedi. Ancak, otobüs şoförü belirtilen ihtara uymayarak kırmızı ışık ihlali yapıp yaklaşık 300 metre ilerideki durakta durdu. Ekipler, aracın yanına gittiklerinde, şoförü indirerek alkol testi yaptı.

Alkol testi sonucu Erdinç K.’nın 1,49 promil alkollü olduğu belirlendi. Şoföre alkollü araç kullanımından 9 bin 267 lira ve kırmızı ışık ihlalinden 2 bin 168 lira olmak üzere toplamda 11 bin 435 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca, şoförün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Otobüs içindeki yolcuların diğer bir otobüse nakledilmesinin ardından, otobüs çekiciyle otoparka çekildi.

