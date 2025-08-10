İnegöl’de Alkollü Sürücü Bariyerlere Çarptı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ BARIYERLERE ÇARPIYOR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücü bariyerlere çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, trafik ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Kaza saat 01.00 sıralarında, Bursa Ankara karayolunda seyir halinde olan Ekrem D. (43) yönetimindeki 16 BGM 907 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Yenice Köprülü kavşağında bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ ALKOL TESTİNİ KABUL ETMİYOR

Kazanın ardından hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine gelen trafik ekipleriyle sorun yaşıyor. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü ekipler tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada yapılan muayenede sürücünün 1,71 promil alkollü olduğu belirleniyor.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulanıyor ve ehliyeti 6 ay süreyle el konuluyor. Bu kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.