İnegöl’de Alkollü Sürücü, Ehliyetsiz Çıktı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sürücünün rahatsızlık verdiğine dair bir ihbar sonrası yapılan inceleme, şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi’nde meydana gelen olayda, 16 ACY 018 plakalı aracın sürücüsü Ömer A. (45) hem alkollü hem de ehliyetsiz olarak yakalandı. Sürücü, polisin ehliyet sorduğunda, “Yok ehliyetim. Ehliyetimi daha önce size verdim, sizdeydi” diyerek dikkatleri üzerine çekti.

POLİS HAFTALARCA SÜREN İHBARI DEĞERLENDİRDİ

İddiaya göre, Ömer A. caddede seyir halindeyken bir vatandaşa laf atarak onu rahatsız etti. Durumu fark eden vatandaş, polisi arayarak durumu bildirdi. Polis ekipleri, 10 kilometre uzaklıkta aracı durdurarak sürücüye alkol testi uyguladı. Test sonucunda Ömer A.’nın 2.10 promil alkollü olduğu belirlendi. Polisin ehliyet istemesi üzerine sürücü, alkol etkisi altında bu yanıtı vererek şüpheli durumu daha da derinleştirdi.

CEZA İŞLEMİ UYGULANDI

Olaya karışan vatandaş için de savunma yapan sürücü, “Ben sadece yol verdim. Bana küfür etti. Fotoğrafımı çekti” diyerek durumu aktardı. Yapılan araştırmada, sürücü Ömer A.’nın daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu ortaya çıktı. Bu sefer de 2 yıl süreyle ehliyetine el konulması üzerine, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 lira cezai işlem uygulandı. Olay yerine gelen çekici aracılığıyla otomobil otoparka çekildi. Ömer A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.