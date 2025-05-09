İnegöl’de Alkollü Sürücü Yakalandı

İNEGÖL’DE ALKOLLÜ SÜRÜCÜYÜ YAKALAMA OPERASYONU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, polisin ‘dur’ çağrısına uymayan bir sürücünün yakalanması sonucu önemli bir durum ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde sürücünün 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanma, makas atma ve araç muayenesini yaptırmama suçları nedeniyle sürücüye toplam 25 bin 389 lira para cezası uygulandı.

GÜVENLİK UYGULAMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin merkezine bağlı 10 farklı noktada ‘Güven ve Huzur’ uygulaması gerçekleştirdi. 150 kişilik bir polis ekibinin görev aldığı bu uygulamalarda toplam 430 araç kontrol edildi ve 520 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi. Trafik eksiklikleri bulunan 32 araç sürücüsüne ise toplamda 125 bin lira ceza kesildi.

KOVALAMACA SONUCU ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Uygulama sırasında 06 DOJ 04 plakalı otomobilin sürücüsü, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren bir kovalamacanın ardından aracın önü kesildi ve sürücü durduruldu. Yapılan kontrolde, sürücü Süleyman Y.’nin 0.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Uygulama, dronela havadan da görüntülendi ve güvenlik önlemlerinin sıkı bir şekilde alındığı görüldü.