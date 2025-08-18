İnegöl’de Alkollü Sürücüye Cezalar Uygulandı

ALCOLÜ SÜRÜCÜYE CEZA VE EHLIYETE EL KONULDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yol ortasında aracını bırakıp çorba içmeye giden alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, yolun ortasında park edilmiş bir otomobil ihbarı aldı. Yapılan incelemede, 16 KCA plakalı aracın Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde park edildiği belirlendi. Sürücüyü bulmak için harekete geçen ekipler, sürücünün çorbacıdan çıktığını tespit ettikten sonra kendisine ulaştılar.

SÜREÇTE ALKOLMETRE TESTİ REDDEDİLDİ

Olay yerine gelen sürücü Murat Ö. (55), polis ekiplerine alkolmetre testini reddetti. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı ve ehliyetinin 6 ay süreyle askıya alındığı öğrenilen Murat Ö.’ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, alkolmetreyi reddetmekten ise 26 bin 550 TL ceza kesildi. Emniyet güçleri, sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el koydu.

SURÜCÜDEN TEPKİ VE ÇORBA TEKLİFİ

Polis ekiplerine çorba ısmarlamayı teklif eden Murat Ö., “Ehliyet vardı, daha önce aldınız. Hep bana mı denk gelir bu iş. Beni mi buldunuz?” şeklinde tepki gösterdi. Sürücü, 1991 yılında Jandarma olarak terörle mücadelede görev yaptığını belirtti ve kendisine şikayet edildiğini vurguladı. “Ben eve gidiyordum. Çorbamı içip dönüp eve gidiyordum. Gelin size de çorba ısmarlayayım,” diyerek durumu ifade etti.