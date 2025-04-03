İnegöl’de Amatör Balıkçıdan Dev Av

AMATÖR BALIKÇI İNEGÖL’DE DEV TURNAYI YAKALADI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde amatör balıkçılıkla ilgilenen Emre Ceylan, çıktığı balık avında unutulmaz bir deneyim yaşadı. Balıkesir’deki bir baraj gölünde gerçekleştirdiği avlanmada, 1 metre uzunluğunda ve 7 kilogram ağırlığında bir turna balığı yakaladı. Bu heyecanlı anlar amatör kamera tarafından kayda alındı ve Ceylan’ın büyük balığı kıyıya çıkarmak için gösterdiği çaba dikkat çekti.

BÜYÜK BALIKLA MÜCADELE

Emre Ceylan, balık tutmanın en büyük hobilerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Çocukluğumdan beri balık tutuyorum, ama böyle bir şey daha önce hiç başıma gelmemişti. Oltam aniden gerildiğinde büyük bir balığın yakalandığını anladım ama turnayı sudan çıkarmak gerçekten zor oldu. Onunla adeta bir mücadele verdim” şeklinde konuştu. Balığı kıyıya aldıktan sonra uzun süre kendine gelemezken, “Bu kadar büyük bir turna yakalamak her balıkçının hayalidir. Gerçekten unutulmaz bir an yaşadım. Yakalama anı da kayıttaydı ve izlerken tekrar heyecanlandım” dedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Emre Ceylan’ın yakaladığı dev turna, bölgede büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok kişi bu başarısını kutladı. Diğer amatör balıkçılar da benzer bir av deneyimi yaşamak amacıyla baraj gölüne akın etmeye başladı. Doğayla iç içe bir hobi olarak bilinen balıkçılık, hem sabır gerektiren hem de heyecan verici bir uğraş olarak kabul ediliyor. Emre Ceylan gibi tutkulu balıkçılar için her av, yeni bir macera iken bu tür büyük yakalamalar da kalıcılığıyla unutulmaz anılar oluşturuyor.

TATLI SU EKOSİSTEMLERİNDEN BİR YIRTICI

Turna balığı, tatlı su ekosistemlerinde yaşayan yırtıcı bir balık türü olarak biliniyor. Güçlü çenesi ve keskin dişleri sayesinde küçük balıklar, kurbağalar ve hatta küçük kuşlarla beslenebilen turnalar, Türkiye’de özellikle baraj gölleri ve büyük nehirlerde yaygın olarak bulunuyor. Uzunlukları genellikle 50-70 cm arasında değişse de, nadiren 1 metreyi aşan bireylere de rastlanabiliyor.