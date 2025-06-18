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İnegöl’de Apartman Çatısında Yangın Çıktı

İNEGÖL’DE ÇATIDA YANGIN

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatısında yangın meydana geldi. Olayda, dumandan etkilenen bir kadın ambulansta tedavi ediliyor. Yangın, saat 20.00 civarında Akhisar Mahallesi Ergül Sokak’taki 3 katlı apartmanın çatısında patlak verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kısa süre içinde yayılan alevlere çok sayıda itfaiye ekibi hızla müdahale etti. Yangın esnasında dumandan etkilenen kadın, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı ve tedavi süreci başladı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik gayreti ile yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

INCELEME BAŞLATILDI

Yangında apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Alevlerin çıkış sebebine ilişkin yetkililerce incelemeler başlatıldı.

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