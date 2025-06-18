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İnegöl’de Apartman Yangını, 1 Kadın Etkilendi

BURSA’DA YANGIN HIZLA BÜYÜDÜ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangın, bir kadının dumandan etkilenmesine neden oldu. Yangın, saat 20.00 sıralarında Akhisar Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında başladı. Kısa sürede büyüyen alevler için yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına aldı. Yangından etkilenen bir kadın, olay yerinde bulunan ambulansa alındı ve tedavi edilmeye başlandı. Yangın sonucunda apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz araştırılmakta.

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