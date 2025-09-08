İnegöl’de apartmandan düşen çocuk yaralandı

ÇOCUĞUN DÜŞÜŞÜ OLAYI
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen çocuk ağır yaralandı. Olay, Orhaniye Mahallesi’ndeki beş katlı bir apartmanın 3. katında saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. Suriye uyruklu 5 yaşındaki Ayea A., balkona çıkarak dışarıyı izlemek istediği anda birden dengesini kaybedip düştü.
İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILMA
Yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanan küçük kız çocuğuna ilk müdahaleyi, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek tedavi edilmeye alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.