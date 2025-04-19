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İnegöl’de Araç Alev Aldı

OTOMOBİL YANGINI İNEGÖL’DE MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir ederken alev alan otomobil, tamamen kullanılmaz duruma geldi. Yangın, saat 23.00 civarında Bursa’nın İnegöl ilçesi üzerindeki Ankara karayolunda gerçekleşti. Bursa’dan İnegöl’e doğru ilerleyen Kenan K. yönetimindeki 16 ANY 453 plakalı araç, İnegöl girişine yaklaştığı sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

SÜRÜCÜ DURUMU GÖRÜNCE HAREKETE GEÇTİ

Durumu fark eden sürücü hemen otomobili yol kenarına çekti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak olay sonucunda araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeninin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmalar başlatıldı.

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