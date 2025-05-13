İnegöl’de Araç Aydınlatma Direğine Çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Arda G. (18) yönetimindeki 16 AUC 171 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ortasında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Arda G. ve yanında bulunan arkadaş Mustafa O. (18) yaralandı. İki yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Arda G. ve Mustafa O., hemen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

KAZA ANI KAMERADA GÖRÜNTÜLENİYOR

Olayın meydana geldiği esnada, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik görüntüleri, kazanın oluş şekli hakkında ipuçları sunuyor.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Kazanın ardından polis ekipleri, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı ve kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Kazanın meydana geldiği alan üzerinde trafik akışı bir süreliğine durduruldu.