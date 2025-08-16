İnegöl’de Araç Çarpışması Meydana Geldi

KAZA BİLGİLERİ

İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Günay Ö. (37), yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında İnegöl Mahmudiye Mahallesi’nde bulunan Kalender Caddesi’nde gerçekleşti. Abdullah K. (43) yönetimindeki hafif ticari araç, 16 ALU 599 plakası ile seyir halindeyken 7’nci Sokak’tan gelen Günay Ö.’nün kullandığı 16 BBL 610 plakalı otomobile çarptı.

KAZA SONRASI DURUM

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Yaralanan sürücü Günay Ö., olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Günay Ö.’yü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastaneye ulaştıktan sonra tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

POLİS İNCELEMESİ

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Kazanın nedenleri ve olayla ilgili detaylar araştırılıyor.