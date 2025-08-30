İnegöl’de Araç Direğe Çarptı, Yaralı

KAZANIN DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari bir aracın aydınlatma direğine çarpması sonucunda bir kişi yaralanıyor. 22 yaşındaki E.Y.B. yönetimindeki 16 KPR 48 plakalı hafif ticari araç, Ortaköy Mahallesi kara yolunda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendiriliyor. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Ardından Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edilen E.Y.B. burada tedavi altına alınıyor.