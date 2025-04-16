İnegöl’de Araç İş Yerine Girdi

OTOMOBİLİN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkıp bir iş yerine girmesi sonucunda sürücü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Kaza, saat 14.00 sıralarında Alanyurt-İnegöl yolu üzerinde gerçekleşti. İnegöl yönüne seyir halinde olan Osman Y. (24) yönetimindeki 16 EHZ 27 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki halı yıkama işletmesine dalmış durumda.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza nedeniyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasında anbean kaydedildi. Bu olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.