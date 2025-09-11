İnegöl’de Araç Kazası Oldu

KAZA VE YARALANANLAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir cip ile çarpışan hafif ticari araç takla atarak tarlaya savruluyor. Olayda yaralanan olmaması sevindiriyor. Kaza, saat 22.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda gerçekleşiyor.

SÜRÜCÜLERİN DURUMU

Hafif ticari aracın sürücüsü Abdulkadir E. (20), 16 BNJ 267 plakalı aracını kontrolünü kaybederek, önünde giden İlhan G. (48) yönetimindeki 16 PP 835 plakalı cipe çarpıyor. Çarpışmanın ardından hafif ticari araç takla atarak yolun kenarındaki tarlaya devriliyor. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk ediliyor. Araçlardan çıkarılan sürücüler, sağlık ekiplerinin hastaneye götürme teklifini reddederek ayakta tedavi olmaya karar veriyor. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılıyor.