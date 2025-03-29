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İnegöl’de Araç Kontrolü Kaybedilince Kaza Oldu

KAZA SONUCU OTOMOBİL DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan bir kaza sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, önce park halindeki bir araca, ardından bir işyerine çarptı. Olay, İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Alanyurt Caddesi üzerinde gerçekleşti.

ARAÇ PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, Ali Cihan S. tarafından kullanılan 16 SL 880 plakalı Suzuki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, daha sonra bir işyerinin bahçesine girdi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, hem araçlarda hem de işyerinde maddi hasar meydana geldi.

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