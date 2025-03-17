İnegöl’de Araç Sürücüleri Arasında Yol Kavgası

İNEGÖL’DE YOL VERME KAVGASI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, iftar saatinde yol verme nedeniyle tartışma çıktı ve bu durum kavgaya dönüştü. Olay, 19.00 sularında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’ndeki Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Araç sürücüleri arasında yol verme sebebiyle başlayan tartışma, kısa süre içinde büyüyerek kavgaya neden oldu. Kargaşada sürücüler ve yolcular arasında yumruklar ve tekmeler savruldu. Kavga, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesi ile sona erdi. Kavgayı sonlandıran kişilerin, daha sonra araçlarına binerek yollarına devam ettikleri görüldü.