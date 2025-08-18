İnegöl’de Araç Takla Attı, Yaralı

KAZANIN DETAYLARI
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir hafif ticari araç, refüje çarpıp takla atarak karşı yöne geçti ve yan yattı. Kaza sonucunda 2 kardeş yaralandı. Olay, saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu Nene Hatun Kavşağı’nda gerçekleşti.
SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİ
Nurcan Ş. (21) yönetimindeki 16 KKE 41 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Refüje çarpıp takla atan araç, karşı yöne geçtikten sonra yan yattı. Araçta bulunan sürücü ile yanındaki ablası Nazlıcan Ş. (22) yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDIKLARINI BELİRTİYOR
Yaralı kardeşler, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.