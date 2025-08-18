Haberler

İnegöl’de Araç Takla Attı, Yaralı

KAZANIN DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir hafif ticari araç, refüje çarpıp takla atarak karşı yöne geçti ve yan yattı. Kaza sonucunda 2 kardeş yaralandı. Olay, saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu Nene Hatun Kavşağı’nda gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİ

Nurcan Ş. (21) yönetimindeki 16 KKE 41 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Refüje çarpıp takla atan araç, karşı yöne geçtikten sonra yan yattı. Araçta bulunan sürücü ile yanındaki ablası Nazlıcan Ş. (22) yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDIKLARINI BELİRTİYOR

Yaralı kardeşler, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Siverek’te traktör devrildi, sürücü yaralı

Siverek'te Mustafa Ekinci'nin kullandığı traktör köprüden düştü. Kaza sonrası sürücü yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Haberler

Sinop’ta Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

Sinop’un Gerze ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda, 30 litre etil alkol bulundu ve bir kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.