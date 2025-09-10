İnegöl’de Araç Takla Attı, Yaralı Yok

KAZA ANINDA KONTROL KAYBI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir cip ile çarpışan hafif ticari araç takla atıp tarlaya savruldu. Bu kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Olay, saat 22.00 civarında Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda yaşandı. Abdulkadir E. (20) yönetimindeki 16 BNJ 267 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önünde giden İlhan G. (48) yönetimindeki 16 PP 835 plakalı cipe çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDEYDİ

Çarpışmanın sonucu hafif ticari araç devrilerek yol kenarındaki tarlaya düştü. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri götürüldü. Araçlardan çıkarılan sürücüler, sağlık ekiplerinin hastaneye götürme önerisini reddetti ve ayakta tedavi oldular. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.